Desmoronamento na cabeceira da ponte do Rio Gregório pode isolar Cruzeiro do Sul do resto do Acre

O deputado estadual Jenilson Leite (PSB) faz um alerta importante e que se não for tomada nenhuma providência pode isolar via terrestre o município de Cruzeiro do Sul do resto do Acre

O problema está situado na comunidade São Vicente, mais precisamente na ponte sobre o Rio Gregório.

É que o desmoronamento da cabeceira, causado pela erosão ameaça interromper o fluxo de veículos no local.

Fotos feitas pelo parlamentar mostram que o desmoronamento já destruiu um galpão de armazenamento que ficava às margens da rodovia.

“O governo do Estado assiste o desmoronamento da cabeceira da ponte do rio Gregório sem tomar uma medida. Parece que o governo só age depois que ocorre o prejuízo. Se a perda do galpão não é o suficiente, temos que ficar isolado também?”, afirma Jenilson.

Se nada for feito, o Rio Gregório vai continuar avançando para a Vila São Vicente, ameaçando comércios e residências.