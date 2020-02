Das três aeronaves do governo, nenhuma tem condições de levantar voo atualmente

O secretário de Saúde do Acre, Alysson Bestene, pediu nesta sexta-feira (31) que as pessoas sejam bem informadas sobre a epidemia de coronavírus. Alysson emitiu nota contestando boatos de que são precários os ambientes reservados ao atendimento de possíveis casos desse vírus no Pronto Socorro de Rio Branco.

A ala reserva contempla instalações “modernas e estão localizadas nos andares da verticalização do novo Pronto-Socorro, estando em condições adequadas para receber pacientes em total consonância com o que recomenda o Ministério da Saúde”.

O secretário “convida” as instituições se unirem com o propósito “fundamental de bem informar, para o enfrentamento do problema que, como todos bem sabem, é de caráter mundial”.

Nota de Esclarecimento

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) informa que a ala de isolamento do Pronto-Socorro de Rio Branco para eventuais casos de pessoas contaminadas pelo coronavírus 2019-nCoV são modernas e estão localizadas nos andares da verticalização do Novo Pronto-Socorro, estando em condições adequadas para receber pacientes em total consonância com o que recomenda o Ministério da Saúde.

Desde que foi inaugurado pelo governador Gladson Cameli, no dia 6 de agosto do ano passado, o Novo Pronto-Socorro tem quatro leitos modernos de isolamento, sendo dois femininos e dois para pacientes masculinos.

Sobre a notícia de que há uma sala de observação em condições precárias para acolher pacientes em situação de isolamento, a Sesacre comunica que este ambiente está incluído no cronograma de novas obras de reforma, previstas para começarem na próxima semana e que não será usada para o acolhimento de pacientes que, eventualmente, apresentarem diagnóstico para o 2019-nCoV.

Convida ainda as instituições para se irmanarem, inclusive a imprensa, com o propósito fundamental de bem informar, para o enfrentamento do problema que, como todos bem sabem, é de caráter mundial.

Rio Branco, AC, 31 de janeiro de 2020.

Alysson Bestene

Secretário de Estado de Saúde do Acre