Chove mais dentro do que fora no Hospital de Tarauacá

Representantes das executivas municipal e estadual do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) se reuniram nesta sexta-feira, 31, na sede da Associação Comercial, em Xapuri, para encaminhar a definição de um único nome como pré-candidato à prefeitura do município nas próximas eleições. Com duas pré-candidaturas anunciadas, o partido quer evitar uma disputa nas prévias de julho para indicar o candidato a prefeito, o que para alguns poderia provocar a divisão da sigla às vésperas do pleito.

Participaram do encontro o ex-prefeito de Rio Branco, Mauri Sérgio, representando o deputado federal Flaviano Melo, presidente estadual da agremiação, o ex-prefeito de Brasiléia, Aldemir Lopes, o ex-deputado Chagas Romão, os ex-prefeitos de Xapuri, Wanderley Viana e Juarez Maciel, o presidente da executiva municipal, Celso Paraná, e o deputado estadual Roberto Duarte, além dos dois pré-candidatos, Carlos Venícius e Gessi Capelão.

Depois de horas de discussão, onde houve diferentes posicionamentos, inclusive de alguns emedebistas históricos na cidade, o partido definiu que será realizada uma pré-convenção, no próximo sábado, 8 de fevereiro, na qual votarão os membros do diretório municipal de Xapuri, sem a interferência da executiva estadual. O deputado Roberto Duarte garantiu que não haverá nenhum tipo de ingerência no processo.

“Nós jamais faríamos qualquer tipo de intervenção nas questões do partido em qualquer município do Acre. Estamos aqui como mediadores e apenas iremos referendar o que for decidido pela executiva municipal, que tem todo o controle dos levantamentos que são feitos, das condições de cada um dos nomes, e temos certeza de que a decisão tomada será a melhor para o partido aqui no município de Xapuri”, afirmou o parlamentar.

Desde quando anunciou que teria candidatura própria à prefeitura de Xapuri, o MDB despontou com dois nomes postulantes à chefia do poder executivo municipal. O jovem advogado Carlos Venícius rivaliza internamente com o vereador de três mandatos Gessi Nascimento, o Capelão. Nos levantamentos internos, o vereador leva ligeira vantagem sobre o advogado que, no entanto, aparece com mais chances de vencer o candidato da situação, Ubiracy Vasconcelos, do PT, em um possível confronto direto.

Minutos após a reunião, o pré-candidato Gessi Capelão fez uma postagem no Facebook dizendo que não abre mão da sua pré-candidatura independentemente de decisão partidária. Ele argumenta que o atual cenário no município o coloca em segundo lugar nas pesquisas internas.

“Quero aqui informar que não abro mão dessa pré-candidatura independentemente de decisão partidária. Entendemos que temos o melhor para oferecer a Xapuri, pois conhecemos todas as necessidades do município onde nasci, me criei, vivo até hoje e pretendo viver até o último dia da minha vida”, escreveu.

Depois de tomar conhecimento da postagem, Celso Paraná, presidente do diretório do partido do município afirmou que não há mais volta, pois a pré-convenção já foi convocada.

“Não há mais para onde correr”, disse.

A diferença de estilos entre os dois pré-candidatos e o equilíbrio quanto ao desempenho nas pesquisas não oficiais dividem os correligionários do partido, o que indica que a “prévia da prévia” do próximo sábado vai ser bastante disputada e representará o primeiro momento relevante do ano eleitoral que promete ser ferrenho em Xapuri. Cerca de 20 filiados em dias com as obrigações partidárias votarão no processo.