Ano começa seco: só choveu 34% do esperado para janeiro

Janeiro terminou com chuvas bem abaixo da média na maior parte do Estado Acre. Esse cenário vinha se desenhando desde a primeira a semana de 2020 e acentou-se com a chegada de um fenômeno ocorrido em na região de Açores, em Portual, que reduziu as chuvas em parte do Acre.

Somente em Brasileia e Epitaciolândia, os registros do Instituto Nacional de Meteorologia foram acima da média (34% a mais) em janeiro.

Rio Branco foi onde menos choveu –e sequer atingiu a metade da média do mês, segundo o portal O Tempo Aqui.

. Brasileia e Epitaciolândia choveu 335mm ou 34% acima da média;

. Tarauacá, foram 260mm ou 91% da média;

. Cruzeiro do Sul, foram 210mm ou 84% da média;

. Feijó, foram 212mm ou 76% da média;

. Porto Walter, foram 155mm ou 57% da média;

. Rio Branco, 135mm ou 47% da média.