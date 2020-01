Saúde quer saber onde precisa de profissionais do programa Mais Médicos no Acre

O nível do Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, poderá subir rapidamente, podendo passar dos 12 metros na próxima semana. A previsão é do pesquisador Davi Friale, do portal O Tempo Aqui. O aumento no nível do rio se deve às chuvas intensas ocorridas nos últimos dias em todos os afluentes do rio e na Serra do Divisor, que vão continuar até, pelo menos, a próxima segunda-feira (3).

O alerta também serve para populações das demais cidades da região do Juruá. Até o final da tarde dessa quinta-feira, 30, a cota do Rio Juruá em Cruzeiro do Sul era de 7,8 metros.

Segundo o portal O Tempo Aqui, em Marechal Thaumaturgo, em apenas 24 horas, o nível do rio Juruá subiu quase 6 metros. Nessa quinta-feira o rio marcava 9,5 metros por lá, sendo que no dia anterior era de apenas 3,8 metros. Em Rio Branco, o nível do rio Acre, nessa quinta era 10,3 metros e continuava subindo, também, segundo Friale, podendo ficar próximo de 12 metros no início da semana que vem.

A meteorologia ainda indica que irá chover bastante em todo o Acre neste fim de semana.