Profissões do futuro podem gerar até 1,7 milhão de oportunidades de emprego em 2020

Análise foi divulgada no Fórum Econômico Mundial

Uma análise divulgada no Fórum Econômico Mundial mostrou que as profissões do futuro podem criar 1,7 milhão de novas oportunidades, apenas, em 2020. Além disso, até 2022 devem ser criados 6,1 milhões de empregos.

Diante disso, foi feita uma “escala de oportunidades” com a medição de novas vagas para cada 10 mil novos postos de trabalho pelo mundo. Para ainda este ano, a estimativa é que as sete áreas analisadas pela pesquisa representem 506 de cada 10 mil oportunidades. A proporção deve subir para 611 em dois anos.

Sobre a análise

O relatório “Jobs of Tomorrow: Mapping Opportunity in the New Economy” é o resultado de uma parceria do New Metrics CoLab, do Fórum Econômico Mundial, com cientistas de dados das empresas Burning Glass Technologies, Coursera e LinkedIn.

Embora o resultado da análise seja uma lista de 96 profissões, que podem ser conferidas na íntegra no site do Fórum, algumas terão um crescimento mais acelerado e com maior volume de vagas, enquanto outras terão um volume menor. Confira, a seguir, as 10 principais habilidades de cada área:

Saúde

Terapia respiratória Cuidador Técnicas de Esterilização Transcrição Tratamento de Radiação Dosimetria Médica Medição de Sinais Vitais Simulação Suporte Avançado de Vida em Cardiologia (ACLS) Tecnologia Radiológica

Dados e Inteligência Artificial

Ciência de Dados Tecnologias de Armazenagem de Dados Ferramentas de Desenvolvimento Inteligência Artificial Software Development Life Cycle (SDLC) Consultoria em gestão Desenvolvimento Web Alfabetização Digital Computação Científica Networking de Computação

Engenharia e Computação em Nuvem

Ferramentas de Desenvolvimento Desenvolvimento Web Tecnologias de Armazenamento de Dados Software Development Life Cycle (SDLC) Networking de Computação Interação Humano Computador Suporte técnico Alfabetização Digital Administração de Negócios Engenharia de Desenvolvimento e Aprendizado de Funcionários e Computação em Nuvem

Economia Verde

Marketing Digital Turbinas eólicas Coleta de gás de aterro Mídia Social Inventário de Equipamentos Instalação Solar Normas de Saúde e Segurança Microsoft Power BI Diagramas e esquemas elétricos Marketing de E-mail

Pessoas e Cultura

Recrutamento Recursos Humanos Administração de Negócios Desenvolvimento e Aprendizado de funcionários Liderança Alfabetização Digital Administração de Projetos Gestão de Pessoas Remuneração e Benefícios Línguas Estrangeiras

Desenvolvimento de Produtos

Teste de Software Software Development Life Cycle (SDLC) Ferramentas de Desenvolvimento Administração de Projetos Administração de negócios Tecnologias de Armazenamento de Dados Desenvolvimento Web Operação de Manufatura Alfabetização Digital Liderança

Vendas, Marketing e Conteúdo

Marketing Digital Mídia Social Administração de negócios Alfabetização Digital Publicidade Marketing de Produto

Design Gráfico Liderança Escrita

Fonte: Bárbara Maria – Agência Educa Mais Brasil