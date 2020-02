Procuradora-geral Kátia Rejane toma posse à frente do Ministério Público do Acre

Ocorreu na noite dessa sexta-feira, 31, a solenidade de posse da procuradora-geral de Justiça, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, à frente do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) para o biênio 2020-2022. Perante ao Colégio de Procuradores de Justiça da instituição, Rejane foi oficialmente reconduzida ao cargo. Ela tornou-se a terceira mulher eleita para o cargo no MP acreano. O evento de posse ocorreu no auditório do Centro Universitário Uninorte, em Rio Branco.

A cerimônia também reconduziu ao cargo o corregedor-geral do Ministério Público, Celso Jerônimo. Também foram empossados os procuradores de Justiça Danilo Lovisaro, Álvaro Luiz Pereira e João Marques Pires como membros titulares do Conselho Superior.

Entre as autoridades presentes estava o governador Gladson Cameli. Em seu discurso, destacou a importância da união entre o estado e as instituições do estado para melhorar a qualidade de vida da população. “Sempre soube da importância dos poderes. É necessário que estejamos unidos para dar as respostas que a população quer. O Ministério Público sempre teve meu respeito e colaboração, não só como governador. Por isso não precisamos de separação, mas de união no estado”, afirmou Cameli.

O corregedor-geral reconduzido ao cargo levantou a questão da violência no Acre como ponto primordial de atuação do trabalho do MPAC juntamente ao governo. “A experiência do primeiro mandato me fez perceber que o principal é estar próximo da comunidade. Não é tolerável viver com indicadores tão expressivos de violência. O Ministério Público tem muito a contribuir com o controle da violência, numa atuação conjunta”, garantiu.

O discurso emocionado de Kátia Rejane enalteceu a atitude democrática do governador Gladson em reconhecer e acatar a decisão do voto da maioria dos servidores. “Recebo essa nomeação como coroamento de minha trajetória de vida e de trabalho. O trabalho que empreendemos nos últimos dois anos, como continuidade sem um projeto iniciado há dez anos, nos posiciona na rota dos avanços e transformações necessárias ao nosso tempo, porque o objetivo é preparar nossa instituição para as gerações futuras do Acre e do Ministério Público Brasileiro”, falou Rejane.

Natural de Rio Branco, Rejane formou-se em Agronomia e Direito pela Universidade federa do Acre (Ufac) e ingressou no Ministério Público do Acre em 1996, na Comarca de Xapuri. Em 2010 foi promovida a procuradora de Justiça. No ano de 2014, Kátia foi eleita pelo colégio de procuradores de justiça para o cargo de corregedora-geral.

Em 2018 tomou posse como procuradora-geral de Justiça e no final do ano passado foi nomeada pelo governador para o segundo mandato – com louvor- ao encabeçar a lista tríplice e eleita com quase 70% dos votos dos membros do MP do Acre.