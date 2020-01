Presos fazem limpeza no bairro Cidade do Povo após Gladson reclamar de matagal na região

Poucos dias depois de o governador Gladson Cameli reclamar publicamente do matagal nos arredores do bairro Cidade do Povo, em Rio Branco, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) decidiu enviar nesta sexta-feira, 31, cerca de 25 detentos para ajudar no serviço de roçagem e limpeza do conjunto habitacional. A reclamação de Gladson aconteceu durante a inauguração da Base Integrada de Segurança, inaugurada esta semana no bairro. Ele chegou a classificar como “desleixo” o fato de boa parte do conjunto ficar rodeado por mato.

Segundo a Sejusp, os reeducandos que estão trabalhando fazem parte do projeto de ressocialização do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen). Durante o serviço, os presos estavam sob a supervisão de Policiais Penais e do Batalhão de Operações Especiais (Bope). A força-tarefa busca limpar áreas de mata – que podem servir como esconderijo- e ainda retirar pichações com frases ou citações em referência a organizações criminosas.

Para o governo, a medida proporciona maior tranquilidade e sensação de segurança aos moradores. Conforme informado pelo Iapen, os detentos que fazer o trabalho não participam de organização criminosa e passaram por um processo de seleção para poderem prestar serviços em ações do estado.

Fotos: Ascom/Sejusp