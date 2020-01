Operador de telemarketing, mecânico e salgadeiro: veja as 27 vagas do SINE

O principal evento de maratona MTB da região Norte será lançado no próximo dia 7 de fevereiro na sede da Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac), em Rio Branco, a partir das 19 horas.

O Acre Race 2020 está no calendário da Confederação Brasileira de Ciclismo, um feito muito relevante para o esporte acreano. A prova será no dia 26 de julho.

O mountain bike ou mountain biking, comumente abreviado como MTB, é promovido no Estado pela Federação Acreana de Ciclismo.

O mountain bike é praticado em estradas de terra, trilhas de fazendas, trilhas em montanhas e dentro de parques e até na cidade.

O mountain bike é um esporte que envolve resistência, destreza, concentração e autossuficiência. Como é comum a prática do esporte em locais isolados, o aspecto de autossuficiência é importante para que o ciclista consiga realizar pequenos reparos em sua bicicleta, e concentração por ser um esporte que exige muito do psicológico para enfrentar os diversos obstáculos.