Moro, imprensa e corrupção

“A corrupção não é uma invenção brasileira, mas a impunidade é uma coisa muito nossa”.

(Jô Soares)

Não sou fã do ministro da Justiça Sérgio Moro, mas respeito os que o admiram. O motivo é simples: não acredito em moralistas, justiceiros ou paladinos da justiça. Porém, uma de suas medidas pode ajudar o Brasil no combate a corrupção na administração pública e terá o apoio da coluna na divulgação.

Moro acaba de anunciar, em sua rede social, um canal para que a população possa denunciar políticos e gestores corruptos em todos os municípios do Brasil. O ministro pede divulgação da iniciativa. “Alô imprensa, favor divulgar. É de interesse público”, apelou Moro em sua conta no twitter.

Segundo explicou Sérgio Moro, a denúncia pode ser anônima e a identidade do denunciante protegida de forma inviolável. O ministro destacou o apoio da Controladoria Geral da União. “Combater a corrupção não é um projeto pessoal ou de Governo, é um projeto de país”, argumentou.

O novo canal para receber denúncias de atos ilícitos ( fruto da parceria entre o MJSP e a ICC Brasil) já está disponível. A ferramenta garante o anonimato do denunciante. Leia mais: https://t.co/jHOEGFMJY1 https://t.co/FMmYrGsNVH.

Pé nos glúteos

Alguns prefeitos desprezaram e humilharam aliados depois de vencerem a eleição em 2016. Agora correm desesperados atrás do prejuízo prometendo o paraíso. Se conseguirem se reeleger, no dia seguinte, demitem todos novamente com um pé nos glúteos. Esse é um velho e surrado filme.

Viola afinada

Tem duas violas bem afinadas no governo: o governador Gladson Cameli e o vice-governador Major Rocha. Sabem exatamente como querem chegar em 2022. Só não vê quem não quer.

De olho no fundo

Alguns dirigentes de partidos não tem cerimônia em dizer que o objetivo de ter candidatura própria é ter acesso ao fundo partidário. Pelo visto, a Polícia Federal vai ter muito trabalho.

Sandálias da humildade

O ex-senador Jorge Viana alertou muito o PT durante o mandato para que seus dirigentes calçassem as sandálias da humildade. À época não foi ouvido. Era uma voz no deserto. A vida judia, mas também ensina.

Melhorar atuação

Em seu portal o Ministério Público Federal (MPF) ouviu sugestões da população com o objetivo de melhorar sua atuação no Acre. Na verdade o MPF faz um excelente trabalho que precisa ser melhor divulgado.

. Indicadores da Saúde dando bons sinais com Alysson Bestene.

. Só precisa continuar, mesmo sabendo que novos problemas surgem o tempo todo.

. O PSB deverá ter uma chapa com, no mínimo, quatro vereadores.

. O vereador Artêmio Costa (PSB) deveria refletir melhor sobre a migração para o Progressista.

. Pode ser que entre numa gelada.

. O PT não pode ser, humilhado, desprezado ou subestimado.

. Aliás, não subestime um exército (ou uma pessoa) por mais derrotado que aparente estar, se transforma em um inimigo poderoso no

futuro.

. (Sum Tzu).

. O ex-senador Aluizio Bezerra dizia isso o tempo todo.

. Tem político que é especialista em elogios baratos.

. Cuidado!

. O diabo (ou diaba, sei lá o gênero) pode, segundo Jesus de Nazaré, aparecer como um anjo de luz.

. O presidente do Democrata Cristão (antigo PSDC), José Afonso, organizou o partido para as eleições desse ano na capital.

. Um mau assessor e conselheiro político leva um gestor pro fundo poço, ainda cria inimigos externos para não ser desmascarado.

. Bom dia!