Maratona MTB Acre Race 2020 será lançada dia 7 de fevereiro na Federação das Industrias

Os candidatos aprovados para os cursos superiores do Instituto Federal do Acre (Ifac), por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), podem efetivar matrícula entre o período de 30 de janeiro a 05 de fevereiro. O resultado foi divulgado pelo Ministério da Educação (MEC), na tarde da última terça-feira (28).

Os convocados deverão apresentar documentação no setor de Registro Escolar, do campus em que foi aprovado: Dentre os documentos a serem entregues, estão: certificado de conclusão e histórico escolar do Ensino Médio ou equivalente, documento de identidade (oficial com foto), título de eleitor e comprovante de quitação eleitoral (para maiores de 18 anos), documento de quitação com o Serviço Militar (para homens maiores de 18 anos), Cadastro de Pessoa Física (CPF), uma foto 3×4 colorida e recente, além de comprovante original de endereço completo com CEP e atualizado (últimos três meses).

Os candidatos que não foram classificados para as vagas em primeira chamada, mas que tenham interesse em se inscrever na lista de espera, deverão confirmar a solicitação até o dia 04 de fevereiro, através do site https://sisu.mec.gov.br.