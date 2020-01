Bancada garante R$ 4,3 milhões em equipamentos para o PS

O coordenador da bancada federal do Estado do Acre, senador Sérgio Petecão (PSD), anunciou nesta quinta-feira (30) o pagamento de R$ 4,3 milhões para aquisição de equipamentos de saúde para o Pronto-Socorro de Rio Branco.

Segundo Petecão, a parcela do recurso faz parte de emenda da bancada empenhada no final do ano passado, onde a soma total chega a R$ 20 milhões.

Outra parte da verba, de mais de R$ 15,6 milhões, será utilizada pelo governo estadual para a construção de uma nova maternidade em Rio Branco. “A nova maternidade já foi garantida pela bancada e agora estamos em fase de elaboração e análise do projeto”, explicou Petecão.