Após morte de empresária, família decide vender loja Karol La Belle

As previsões meteorológicas indicam que este fim de semana será de muita chuva em todo o Acre. Até a próxima segunda-feira, 3, devem ocorrer chuvas intensas nas regiões do estado, com acumulados significativos em todas as suas bacias hidrográficas, conforme aponta o pesquisador Davi Friale no portal O Tempo Aqui.

Isso porque “a incursão de intensos pulsos úmidos provoca chuvas abundantes, com possibilidade de raios e ventanias, em áreas do Acre”, diz o pesquisador. A previsão para os próximos dias é de tempo úmido no estado, com chuvas a qualquer hora, principalmente na parte da tarde e nas primeiras horas da noite, mas que podem ser fortes.

Esse tempo deve predominar pelo menos até a próxima terça-feira, 4, informa Friale.