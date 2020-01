Suspeito de matar homem em bar é morto a tiros na zona rural de Rio Branco

Depois de o ac24horas chamar atenção para a insatisfação de alunos formados na área de Técnico em Meio Ambiente pelo Instituto de Ciência e Tecnologia do Acre – Ifac Campus de Xapuri – com a impossibilidade de participar no novo concurso do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), a Secretaria de Planejamento e Gestão do Acre (Seplag) publicou na edição desta quinta-feira, 30, do Diário Oficial do Estado a retificação do edital inserindo a formação entre os requisitos para o cargo de Técnico em Defesa Agropecuária e Florestal.

A decisão da Seplag contempla dezenas de técnicos em meio ambiente formados pelo Instituto Federal que aguardavam a oportunidade de prestar o concurso que prevê formação de cadastro de reserva para os cargos de Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Florestal, Médico Veterinário (nível superior) e Técnico em Defesa Agropecuária e Florestal (nível médio). O certame será realizado a partir do mês de março e tem inscrições abertas até o próximo dia 19 de fevereiro.

O valor a ser pago pela inscrição é de R$ 56,00 para os cargos de nível superior e R$ 44,00 para os cargos de nível médio técnico. Não haverá vagas imediatas neste certame, que apenas formará cadastro de reserva. As ocupações constantes do edital são: Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Florestal, Médico Veterinário (nível superior) e Técnico em Defesa Agropecuária e Florestal (nível médio). Os profissionais de nível superior, quando efetivados, vão terão remuneração inicial de até R$ 6.824,40. Já o cargo de nível médio ofertado tem vencimento inicial de R$ 4.411,56.

Um dos responsáveis por sensibilizar a Seplag a retificar o edital foi o técnico em meio ambiente e gestor ambiental Erivan Ribeiro Rodrigues, que encaminhou requerimento à Seplag solicitando a retificação do edital do concurso. Sua iniciativa gerou muitos incentivos e manifestações de apoio nas redes sociais.Com o desdobramento positivo, ele agradeceu a Deus e ao secretário-adjunto da Seplag, Jarbas Annute, pela oportunidade de poder participar do certame público.

“Quero agradece a Deus, em primeiro lugar, e a toda a equipe da Seplag, em nome do secretário-adjunto, Jarbas Annute, pelo empenho em atender a um requerimento de importância ímpar para os técnicos em meio ambiente pelo Ifac. Para nós é de grande valia poder prestar esse concurso”, afirmou.

O edital deste certame do IDAF-AC está disponível na íntegra na página do IBADE. O prazo de validade do concurso IDAF-AC é, por padrão, de dois anos, como acontece com a maioria dos concursos públicos pelo Brasil. Há ainda a possibilidade de prorrogação.