Sindicato dos Correios alerta possibilidade de greve em março

Os trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos estão com indicativo de greve para março deste ano, mas o assunto deve ser melhor debatido com os associados. “A intenção é unificar todas as instituições que estão correndo risco de ser desmanteladas”, disse ao ac24horas no começo da tarde desta quinta-feira (30) a presidente do sindicato dos funcionários dos Correios no Acre, Suzy Cristiny.

Os debates internos começam em fevereiro. A pauta dos Correios, se optarem pela greve conjunta, será pela defesa do acordo coletivo de trabalho, que a empresa questionando no Supremo Tribunal Federal – e contra a privatização dos Correios. “Defendemos o serviço universal dos Correios em todas as cidades brasileiras. Da forma que o governo está encaminhando só onde dá lucro é que o serviço será mantido”, completou a sindicalista.

Ela avlaia que a privatização dos Correios prejudicará os municípios acreanos isolados, vários atendidos pelo Banco Postal, cujo contrato foi encerrado. Sem banco, moradores de Jordão, por exemplo, tem de se descolar a Tarauacá para receber seus benefícios sociais.

No Acre, o movimento deve ter a adesão dos urbanitários e outros segmentos. “Tem a questão do saneamento básico, a CEF, Correios, recentemente a Dataprev. Sem falar a energia elétrica que já teve o desmonte e ataque. Muitas pessoas demitidas e preço super alto”, disse Suzy.