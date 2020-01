Saúde escolhe Pronto Socorro de Rio Branco para atender possíveis casos de coronavírus

O Ministério da Saúde acatou a sugestão do Governo do Acre e definiu o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) ou Pronto Socorro de Rio Branco, como hospital de referência para o atendimento de eventuais casos do novo Corona vírus.

O PS é o único do Acre na lista divulgada nesta quinta-feira (30) pelo Ministério da Saúde. Cada Estado tem seus hospitais de referência para o coronavírus, doença que teve hoje reconhecimento de epidemia pela Organização Mundial de Saúde.

Foram as Secretarias Estaduais de Saúde que informaram ao Ministério da Saúde os hospitais de referência para atendimento dos casos graves do novo coronavírus. Esses locais foram escolhidos como medida preventiva pelos gestores locais por terem ampla capacidade de atendimento com profissionais especializados para situações de risco à saúde pública.

A medida faz parte da rotina de atualização dos protocolos e medidas de prevenção previstos no Plano de Contingência Nacional do Ministério da Saúde. Na última terça-feira (28), o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, solicitou a todos os estados do país que atualizassem os planos de contingência de acordo com a realidade local. Os estados e capitais do país têm até a próxima quinta-feira (6) para apresentarem os planos atualizados em reunião convocada pelo ministro da Saúde, em Brasília (DF).

