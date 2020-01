Salário dos servidores públicos do Estado será pago nesta sexta

O Governo do Acre garante que irá pagar nesta sexta-feira, 31, o salário dos servidores ativos e inativos do funcionalismo público. Serão cerca de R$ 260 milhões em circulação com o pagamento do estado.

Segundo o governador Gladson Cameli, o pagamento é um dos compromissos assumidos em sua gestão, de garantir o pagamento dos servidores em dia. Os servidores podem acessar a versão digital do contracheque, por meio do site www.contracheque.ac.gov.br ou pelo aplicativo disponível gratuitamente para sistema operacional Android. Nestes canais, os servidores podem obter, ainda, informações sobre o calendário de pagamento, cédula C, dentre outros serviços.

O governo comemora o fato de no primeiro ano de administração do governo Gladson, ter além de antecipado a primeira parcela do 13º em julho e pagar a última em dezembro, também ter quitado a dívida de R$ 63 milhões herdada da gestão anterior, referente à segunda metade do 13º salário de 2018.

Fonte: Agência de Notícias do Acre