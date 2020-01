Rocha: “não vou colocar a faca no pescoço do Gladson”

A senadora Mailza Gomes (PROGRESSISTAS) está fortemente inclinada a deixar a presidência do PROGRESSISTAS. A revelação foi feita ontem ao BLOG por uma fonte segura ligada ao grupo político da senadora. O motivo, segundo a fonte, é a falta de apoio do governador Gladson Cameli ao seu trabalho á frente do partido e a falta de respeito e valorização do papel político que a Mailza exerce, por parte do governador. A mesma fonte revela estar a senadora magoada também com lideranças do PROGRESSISTAS, que boicotaram seu trabalho e não deram nenhuma ajuda à sua maneira de conduzir a sigla. O BLOG DO CRICA vem acompanhando esta situação dentro do PROGRESSISTAS, onde se nota uma clara fritura da senadora há muito tempo. Posições políticas na composição de alianças, conversas com outros partidos, são fatos que vêm acontecendo sem passar pela presidência do diretório regional, deixando um constrangimento e falta de consideração à senadora. Por conta de tudo isso, o PROGRESSISTAS não conseguiu avançar para chegar na eleição deste ano como protagonista, ao ponto de não ter até hoje definido de maneira real, e com o governador sem se pronunciar, se o partido terá ou não uma candidatura para a prefeitura de Rio Branco. Se a senadora Mailza deixar a presidência do PROGRESSISTAS, como se caminha, ela estará tomando uma atitude digna, por ser hoje na sigla a presidente apenas no nome e nada mais.

ELEFANTE NUMA CASA DE LOUÇAS

A situação do PROGRESSISTAS é como se um elefante tivesse entrado numa casa de louças. Não tem lógica que um partido que se encontra à frente do governo não tenha conseguido fazer decolar um nome para disputar a PMRB. E o Gladson Cameli fazendo a cara de paisagem.

COMO VAI DECOLAR?

Como é que o PROGRESSISTAS vai conseguir fazer decolar uma candidatura para a prefeitura de Rio Branco, com a inércia da sua maior liderança, o governador Gladson? Resta aos postulantes a candidato a prefeito pelo partido ficarem pregando no deserto.

CHEIRA A UM ACORDO

Tenho ouvido muitos comentários de membros do próprio PROGRESSISTAS de que esta omissão até aqui do governador Gladson Cameli, se dá por um acordo com seu vice Major Rocha, para apoiar o candidato à PMRB do PSDB. Se verdade; não sei, mas não me admiraria.

PERGUNTA QUE FICA

No momento em que o Gladson Cameli no primeiro turno colocar a candidatura a prefeito da capital do PSDB debaixo do braço, vai por certo trombar com os aliados que disputam a PMRB. E deste ponto em diante será difícil consertar o estrago político que redundará do seu ato.

DISCUSSÃO COM DADOS

Longe de ser um xiita ambiental como o ex-senador Jorge Viana, se a política da “florestania” tivesse dado certo, não teríamos uma legião de miseráveis, entre os que denominam de “povos da floresta”. Mas na discussão de transformar o Parque Nacional da Serra do Divisor em Área de Proteção Ambiental, entro com dados para dizer ser desnecessário. O Decreto 97.839 de 16 de junho de 1989, no seu artigo 3º, já autoriza a BR-364 cortar os limites do Parque. E ponto.

NESTE ASPECTO

É somente neste aspecto que acho correto o artigo do deputado Daniel Zen (PT), quando diz não ter nenhuma necessidade em transformar em APA o Parque da Serra do Divisor, no Juruá.

SD SE PREPARA

O SOLIDARIEDADE terá candidatos competitivos em Senador Guiomard, com o vereador Gilson da Funerária; e em Capixaba, com o Diego Paulista. O presidente Israel Milani articula candidaturas a prefeito também em outros municípios, para o SD sair mais forte da eleição.

CANDIDATURA SACRAMENTADA

Na capital, está sacramentada a candidatura da deputada federal Vanda Milani (SD) á PMRB.

PAUTA PRINCIPAL

Os deputados voltam às sessões no próximo dia 3, com a forte tendência dos debates ficarem centralizados neste início de ano na pauta da Segurança, com 32 execuções só em janeiro.

RESPOSTA MAIS FIRME

No comando da PM, está o Coronel Ulysses Araújo, que fez toda a sua campanha para governador no tema de que a violência tinha tomado conta da capital pela falta de alguém de pulso forte, para enfrentar o crime organizado, mas até agora não fez valer a sua promessa.

É OUTRA REALIDADE

Numa campanha, o candidato tem a varinha mágica para todos os males, mas quando chega ao poder vê que a realidade é outra. No caso da PM, o déficit de policiais nos seus quadros.

PELO MENOS FOI SINCERO

Neste ponto, o governador Gladson Cameli agiu certo ao ser sincero com os concursados que esperam ser chamados para ocuparem cargos no governo: o Estado se encontra no vermelho na Lei de Responsabilidade Fiscal. E só quando o teto baixar é que poderão ser convocados.

PREVISÃO PARA ABRIL

As previsões mais otimistas dentro do governo é chegar ao patamar legal lá por abril.

NÃO VAI RESOLVER

A presidente do SINTEAC, Rosana Nascimento, não está errada em defender a categoria dos professores, mas conclamar pelo não início do ano letivo, não resolverá os atuais problemas.

ESTAMOS LASCADOS

Nesta questão da Segurança, a população não pode perder duas coisas: deixar de se indignar com o aumento da violência e nem perder a esperança. Sem isso, estamos todos lascados.

RECORDE POSITIVO

Com a convocação dos cerca de 700 aprovados no concurso da Educação, a prefeita Socorro Neri, deve alcançar um recorde sonhado pelos que atuam na área pública educacional, de ver um quadro só de professores efetivos. Lembrar que a Socorro só tem um ano de gestão.

CRÍTICO FEROZ

O deputado Roberto Duarte (MDB) se consolidou como um dos mais ferozes críticos do governo do Gladson Cameli na Assembléia Legislativa, e nem no recesso parlamentar deu uma trégua, detonando com declarações rotineiras a política de Segurança adotada pelo Estado.

AVAL DA CÚPULA

Engana-se ser um ato isolado do deputado Roberto Duarte (MDB) a saraivada de críticas à atual gestão nas mais diversas áreas, ele tem o aval da direção regional e, inclusive, do presidente do MDB, deputado federal Flaviano Melo. Politicamente, o MDB faz carreira solo.

VOZ ISOLADA

A única voz isolada, e por isso voto vencido na sigla, de que o MDB deveria estar centrado na defesa do governo Gladson Cameli, o senador Márcio Bittar (MDB) assiste a guinada crítica do seu partido sem ter como evitar. Mas deixou internamente no MDB sua posição a respeito.

ESPINHA DE PEIXE

Mas quando questionado a respeito de como se posicionará na eleição municipal na capital, o senador Márcio Bittar (MDB) ressalva que, por coerência partidária, ele deverá apoiar a candidatura do deputado Roberto Duarte (MDB) para a PMRB. Como comer espinha de peixe.

NÃO FEZ POR ONDE

Acontece é que o governador não fez por onde de se encontrar uma candidatura única dos grandes partidos para a prefeitura da capital, e agora as candidaturas de aliados estão consolidadas, e qualquer tentativa de unidade será como chover no molhado.

NEM A PAU, JUVENAL!

Não sei quem foi que colocou na cabeça do senador Sérgio Petecão (PSD) de que o ex-prefeito Raimundo Angelim (PT) poderia deixar o seu partido para disputar a prefeitura da capital pelo PSD. Com diz o ditado, nem a pau, Juvenal! E tampouco esperem ele ser candidato pelo PT.

PROTEGE OS DO PEITO

Basta dar olhada no quadro do Judiciário, do MP, Defensoria, para ver que o PT protege os do peito. Os mais próximos do ex-governador Tião Viana estão todos acomodados nestas instituições.

ELEITORADO FIEL

O presidente Jair Bolsonaro é apontado como um desastre pela esquerda, nos seus mais diversos segmentos, mas quando as pesquisas para presidente em 2022 são divulgadas, Bolsonaro aparece disparado na frente. Bolsonaro congrega no país um eleitorado fiel.

NÃO ENTENDERAM

O que parece é que a esquerda não conseguiu entender é de que o Bolsonaro não vai nunca cumprir uma pauta que contemple as bandeiras dos partidos e políticos esquerdistas, porque sabe que não teria estes votos. Por isso, a sua pauta é sempre voltada para o seu público.

MESMA EMPÁFIA

Nota-se em certas figuras do governo a mesma empáfia que se via nos governos do PT.

FRASE MARCANTE

“Por vez as pessoas não querem ouvir a verdade porque não desejam que as suas ilusões sejam destruídas”, Friedrich Nietzsche.