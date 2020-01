Noite na Capital foi marcada por arrastão em ônibus, assalto na rodoviária e moto roubada

Um indígena vem sendo procurado pela família desde a manhã desta quinta-feira (30) após desaparecer nas águas do Rio Purus, no porto da cidade de Manoel Urbano. O Corpo de Bombeiros de Sena Madureira enviou uma equipe de mergulhadores para o local e deve iniciar as buscas ainda nesta tarde.

De acordo com informações, os indígenas que chegam das aldeias costumam se banhar no rio, no porto da cidade, já que a maioria fica hospedada nas pequenas embarcações. Em dado momento, a família sentiu falta de um rapaz que não teve o nome divulgado.

Apesar dos esforços para localiza-lo, até às 14h, a vítima não havia sido encontrada. Comunicado do ocorrido, o comando do 6° batalhão dos Bombeiros enviou uma equipe de mergulhadores para o local.

Nesta época do ano, o Rio Purus apresenta um médio volume da água o que dificulta as buscas. Várias mortes por afogamento ocorreram no porto central de Manoel Urbano, principalmente no período invernoso.