Ministério Público determina abertura de inquérito para apurar tortura de presos no FOC

Uma ação social uniu ao menos seis instituições em prol da diversão e realização dos sonhos de centenas de crianças em Rio Branco. O Circo Broadway, que chegou a capital acreana no início deste mês de janeiro, disponibilizou mais de 450 vagas do espetáculo a crianças carentes, que não teriam como pagar para entrar. Foi então que os projetos sociais Olhar Diferente, Amigos Solidários, Divino Sopro, Instituto Peteleco e Rede Amazônica se uniram para levar os pequenos ao circo.

Um grupo de crianças venezuelanas que estão morando em abrigo na cidade também foi contemplado com essa ação. Juntos, os projetos reuniram todas as mais de 450 crianças e adquiriram os lanches que também foram oferecidos a elas. “O circo disponibilizou o espaço e nós entramos com o lanche”, explica uma das voluntárias, Gleici Oliveira, da instituição Olhar Diferente.

Ainda no ônibus, a caminho do circo, os pequenos fizeram um rápido café da manhã. Já no circo, tinha pipoca, algodão doce, refrigerante e muito mais. “O Olhar Diferente ficou responsável por levar 50 crianças. Nós buscamos crianças de várias localidades, como Sapolândia, Novo Calafate, Aroeira e ainda crianças venezuelanas que estão no abrigo do bairro Aviário”, afirma Oliveira.

Com isso, o projeto já utilizou parte do recurso ganho por meio do projeto ‘W Solidário’, do cantor Wesley Safadão, que doou mais de R$ 20 mil para que a ação social pudesse reverter em ações de educação e cultura a crianças mais pobres.

“Elas [crianças] ficaram muito felizes. Foi muito lindo vê-las curtindo o momento. Isso mostra que a união dos projetos fortalece. Não estamos para competir, mas para se unir. Cada um tem a sua causa e luta por ela”, destaca Gleici, ressaltando que algumas crianças chegaram a dizer que estavam realizando um sonho: o de conhecer um circo.

