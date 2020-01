Marcio Bittar quer desvinculação total do orçamento na PEC do Pacto Federativo

Iniciadas no segundo semestre de 2019, as obras de revitalização da Concha Acústica do Parque da Maternidade parecem não avançar. Em abril do ano passado, o então secretário de Infraestrutura, Thiago Caetano, informava que a obra seria executada com recursos próprios do Estado.

Tempos depois, a Concha foi cercada por um tapume e alguma coisa chegou a ser feita mas a falta de movimentação de trabalhadores no local chama a atenção dos frequentadores do Parque da Maternidade, especialmente os artistas e realizadores de eventos que costumavam promover shows e apresentações diversas, inclusive cultos e missas.

Mas as obras não estão paradas, segundo garante Jackson Viana, chefe da Assessoria de Imprensa e Publicação da Fundação Elias Mansour. “O contrato da empresa tem vigência até 30 de março deste ano para que entreguem a reforma. Eles (a empresa) estão aguardando chegar a lona para fazerem as finalizações da obra”, disse Jackson ao ac24horas.

Ele explicou que tanto o equipamento quanto a obra são de responsabilidade da Fundação. “Sim, somos nós, a FEM, que estamos responsáveis pela reforma, que está sendo executada e, até o momento, está dentro do prazo estimado”, explicou.

A lona é especial e vem de outra região, daí a demora. No entanto, diz Viana, “não falta muito” para chegar ao Acre.

As fotos são de Sérgio Vale, do ac24horas:

