Justiça suspende prazos processuais relacionados ao Acre

A empresa Trans Acreana começa a operar oficialmente a linha de Rio Branco a Porto Maldonado, no Peru, a partir da segunda quinzena de fevereiro. A apresentação dos novos ônibus está confirmada para 31 janeiro com a presença do governador Gladson Cameli.

Ainda falta uma autorização complementar que está sendo emitida pelo Governo do Peru. Só de posse desse documento, a empresa –que já tem o alvará da ANTT -poderá iniciar as viagens com frequência que dever ser diária. Uma outra linha sairá do Rio de Janeiro com destino a Lima, passando pelo Acre.

De Rio Branco a Porto Maldonado a passagem custará cerca de R$ 150 e R$ 950 do Rio de Janeiro a Lima em ônibus leito. “Vamos trabalhar os dois serviço, executivo e leito, porém todos os nosso ônibus tem ar-condicionado, wi-fi, TV, água mineral e banheiro”, disse Fernando Lourenço, diretor da empresa.