Governo pede que pais não comprem fardas da rede estadual

O presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Acre (Federacre), Rubenir Guerra e o diretor de Tecnologia e Inovação da Associação Comercial (Acisa), Marcello Moura, representaram as entidades empresariais durante visita realizada na última terça-feira (28), ao Hospital do Câncer de Rio Branco. Na ocasião, inspecionaram o andamento da reforma do prédio e recuperação do aparelho de radioterapia, único do estado, que está sem funcionamento há quase três anos. Os pacientes que necessitam do tratamento estão sendo encaminhados, há algum tempo, para Rondônia.

A categoria está engajada, fazendo os investimentos necessários para reativação e manutenção do aparelho de radioterapia, equipamento de última geração que estava desativado, para que os procedimentos voltem a ser realizados em Rio Branco. Além disso, os empresários estão contribuindo também com a reforma do prédio, local onde o equipamento está instalado, e que encontrava-se totalmente deteriorado. A inauguração está prevista para março, porém, o andamento está dependendo de alguns ajustes técnicos.

O presidente da Federacre diz que o investimento vai trazer um retorno positivo, minimizando as demandas e evitando o deslocamento para o estado vizinho. “Este equipamento vai trazer um ganho excecional no andamento do tratamento contra o câncer, reduzindo filas e o incômodo de estar se deslocando para outro estado”, explica.