Emprego na indústria salvou oferta de vagas no Acre em 2019

Foram os serviços industrias decisivos na oferta de vagas no ano passado no Acre.

De acordo com o Fórum de Desenvolvimento do Acre, que tem apoio, entre outros órgãos e instituições, da Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac) a indústria de transformação encerrou 2019 com um saldo positivo de 151 postos, seguida pela construção civil com 148 postos.

Os dados se baseiam no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgado neste fim de janeiro pelo Ministério da Economia. Apesar do saldo negativo em dezembro, o Acre registrou saldo positivo de emprego no ano de 2019 graças aos serviços, entre os quais os da indústria.

Já os segmentos do comércio, da agropecuária, da extrativa mineral, da administração pública e dos serviços industriais de utilidade pública perderam postos de trabalho no período. Desses, o comércio foi o que mais fechou vagas no Acre com saldo negativo de 129 vagas.