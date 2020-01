Disputa eleitoral quebra unidade do governo

A disputa política para prefeito esse ano está levando os partidos que compõe a base política do governo ao esfacelamento total. O modelo da eleição passada de todos contra o PT encerrou com o resultado. Não será a direita contra a esquerda. Muito menos o bem contra o mal. Será cada qual por si e Deus por todos.

Progressista, PSD, MDB e PSD serão protagonistas de uma guerra política sem limites. A baixaria já começou sem que a Justiça Eleitoral tenha condições de conter fake news, que se espalham nas redes sociais como o vírus corona na China e no mundo.

O PSDB saiu na frente com o candidato melhor avaliado nas pesquisas até agora, Minoru Kinpara. O MDB é governo e oposição ao mesmo tempo. Foi o primeiro a definir o seu candidato, o deputado Roberto Duarte, um boxeador: dá e leva porrada o tempo todo. O Progressista, sem um nome a altura da disputa, navega num mar de incertezas. Ao PSD não interessa a prefeitura e sim impedir a qualquer custo a vitória dos tucanos e o fortalecimento do vice-governo major Rocha. E assim caminha os que derrotaram o PT no Acre…

No ringue

No outro canto da arena política estão pré-candidatos como Vanda Milani (Solidariedade), Jarbas Soster (Avante), Pedro Longo (PV), Sanderson Moura, Luziel Carvalho e Rogério Wenceslau.

Não é Marionete

Com ou sem o PT a prefeita Socorro Neri (PSB) é uma forte candidata a ir para o segundo turno. O PT não pode reclamar de nada. Principalmente de sua candidatura a reeleição. Socorro nunca deixou de honrar os que lhe convidaram para a chapa em 2016. Só não nasceu para ser marionete.

Berço esplendido

O PTD afirma que terá candidatura própria a prefeitura da capital. Mas que ainda é cedo para definir um nome. Está perdendo tempo!

Costura boa

O Avante faz uma boa costura para ter uma chapa de vereadores forte. Principalmente se confirmar uma candidatura a prefeito para ter palanque.

Conversas avançadas

O PSDB e o Solidariedade tabularam conversas com vistas as eleições. Se Minoru Kimpara e Vanda Milani ou Israel Milani compuserem uma chapa o primeiro turno tá no papo. Une o primeiro e o segundo Distritos.

TIROTEIO

. Os três críticos da Segurança Pública, segundo major Rocha:

. O PT, os aliados por causa das eleições e o crime organizado que reage ao cerco.

. Tem prefeitura se lambuzando em corrupção!

. Os órgãos fiscalizadores são os últimos a saber e agir.

. Nós bastidores do poder as conversas envolvendo políticos e empresários o muro só tem o baldrame.

. Um empresário comentou, por exemplo, que não aguenta mais pagar propina.

. Segundo ele, antes do dinheiro chegar na conta o emissário está batendo na porta.

. O corona vírus apareceu para nos lembrar quão frágil nós somos.

. O sapiens deverá desaparecer e o universo continuar seu curso normal.

. O pastor Agostinho é um líder sábio;

. Adaptou os horário dos cultos da IBB a realidade do cotidiano dos fiéis e do povo.

. Sábio também por ter se afastado para a distância certa da política.

. É como a terra na órbita perfeita.

. Nem mais nem menos!

. A quem interessar possa: congrego na IBB, não sou perfeito e amo meus líderes.

. Bom dia!