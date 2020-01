Comitê do Plano Acreano da Cultura Exportadora define ações para o ano de 2020

Os representantes do Comitê Gestor do Plano Acreano da Cultura Exportadora (Pacex) estiveram reunidos na manhã desta quinta-feira, 30 de janeiro, na sede da FIEAC, para definir as ações que devem ser executadas ao longo deste ano. As propostas incluem maior integração do Estado com Ucayali, Madre de Dios, Porto Maldonado e Pando, realização de Feira Trinacional, Encontro Trinacional, capacitação empresarial no ramo de importação e exportação, encontro de especialistas em Comércio Exterior, entre outras atividades.

Durante a abertura do evento, o assessor de Relações Institucionais da Federação das Indústrias do Acre, Assur Mesquita, que é um dos coordenadores do Pacex, fez um relato sobre as ações desenvolvidas pelo grupo desde sua criação e destacou, entre os avanços obtidos em 2019, adesões relevantes como da Receita Federal e do Gabinete do vice-governador, Major Rocha, como incentivadores do plano que visa fortalecer a cultura exportadora.

“Além disso, neste ano teremos uma parceria ainda mais forte com o Sebrae, com iniciativas de capacitação de empresários no segmento de importação e exportações. Já foram feitos encontros e palestras, e temos projetos a serem executados, dentro do âmbito do Plano Plurianual (PPA) do Sebrae, que irão ao encontro dessa necessidade de qualificação dos empreendedores locais e assim esperamos impulsionar o comércio exterior”, frisou Mesquita.

Ernandes Negreiros, diretor da Secretaria de Estado de Ciência, Indústria e Tecnologia (Seict), destacou que o governo do Estado tem participado ativamente do Pacex e, inclusive, disponibilizou um consultor que já tem feito um trabalho de orientação e capacitação de empresas para exportação. Ele também comentou sobre a proposta de aproximação entre Acre e Pucallpa, no Peru, que surgiu de uma demanda de empresários de Cruzeiro do Sul.

“É uma iniciativa muito importante essa missão que acontecerá em Ucayali nos próximos dias. De início, é uma agenda mais diplomática, mesmo assim, é primordial a presença de empresários para dar credibilidade e reivindicar o processo. Entendemos que a construção de uma estrada é essencial para termos um comércio intenso entre as fronteiras do norte do Estado. O governo quer criar condições para que essa integração aconteça e que seja protagonizada por empresários”, salientou Negreiros.

Também durante a reunião, foi aprovada a inserção do Comitê do Pacex dentro de uma Câmara Técnica do Fórum Permanente de Desenvolvimento do Acre. A iniciativa foi elogiada pelo diretor-técnico do Sebrae/AC, Lauro Santos, que também falou de que forma a instituição em que atua pretende auxiliar o Pacex.

“A proposta de incluir o Pacex dentro de uma Câmara Técnica do Fórum de Desenvolvimento do Acre é excelente. Vamos iniciar as atividades de 2020 com uma programação e um cronograma todo estabelecido. Com essa organização e instituições sensibilizadas, a chance de lograr êxito é enorme O Sebrae está apoiando intensamente o Pacex e atuando de maneira integrada para que não façamos ações paralelas, pois a ideia é unir esforços e entender as demandas da classe empresarial para seguir no caminho certo e alavancar o comércio exterior no Acre”, assegurou o diretor-técnico do Sebrae.

Presente à reunião, o superintendente do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) no Acre, Fernando Bortoloso, agradeceu o convite do Comitê e enalteceu o papel do grupo. “O Pacex é muito importante para que possamos receber suas reivindicações e estudar estratégias para estabelecer diretrizes com o intuito de ajudar os empresários do nosso Estado, seja com orientações, empenho na desburocratização de diversos trâmites, entre outras ações. Estamos dispostos a auxiliar no avanço dessas pautas relevantes para o Acre”, asseverou Bortoloso.

Ainda no encontro, foi apresentado como está o andamento do projeto de consultorias para empresários realizado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil). No Acre, o Programa de Qualificação para Exportação (PEIEX) vem sendo conduzido pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Acre (FAPAC)

Outras pautas em discussão

Foi abordado, ainda, durante a reunião, a proposta de criação de um Porto Seco Privado, sugerido por um grupo de empresários acreanos; a fundação da rede de negócios Comex, que prevê a preparação e qualificação empresarial oferecida por instituições como Sebrae FIEAC, Seict, Fecomércio, Federacre e Faeac, além de outras ações.

Pautas prioritárias do Pacex para reivindicação

O Comitê do Pacex elencou as seguintes pautas para reivindicação e acompanhamento ao longo de 2020: conclusão da Ponte sobre o Rio Madeira, trafegabilidade da BR-364, revitalização das alfândegas e melhoria na prestação de serviços do Mapa nesses espaços de fiscalização nas fronteiras.

Assessoria FIEAC