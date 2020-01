Ulysses: “fuga de detentos ocorreu por um erro pessoal, quem errou tem que ser penalizado”

Após a divulgação do vídeo que mostra o momento exato da fuga de 26 detentos do presídio estadual Francisco D’Oliveira Conde, em Rio Branco, o comandante da Polícia Militar no Acre, coronel Ulysses Araújo, concedeu uma entrevista à Rede Amazônica para responder uma suposta acusação de que o dia da fuga coincidiu com o último dia de trabalho dos policiais militares no sistema prisional.

Para Ulysses, o momento não é de apontar culpados, mas que claramente o que determinou a fuga dos presos pode ter sido um “erro pessoal”. “As instituições estão acima dessas coisas [acusações]. O que houve foi um erro pessoal, que em determinado momento [alguém] deixou de cumprir ser papel. Quem errou tem que ser penalizado”, disse o coronel.

De acordo com o comandante, as investigações sobre o que favoreceu a fuga estão sendo apuradas por uma comissão mista de instituições. “Para ser o mais imparcial possível”, disse. O Ministério Público do Estado, as corregedorias da Polícia Militar, Polícia Civil e Penal estão trabalhando juntas nessa investigação.

O Jornal do Acre divulgou na manhã desta quinta-feira, 20, o vídeo que mostra a fuga dos reeducandos, ocorrida no último dia 20 de janeiro. As imagens são do sistema de monitoramento da unidade penitenciária da Capital.

Noves fugitivos já foram recapturados, restando 17 detentos serem localizados.

Veja a lista atualizada dos foragidos:

1. Aloisio Lucas Mesquita

2. Ariclene Firmino da Silva

3. Dheyci Angelo de Lima e Lima

4. Ezimar Menezes Teixeira

5. Francisco dos Santos Braga

6. Gerilton Caetano da Silva

7. Jaciel Batista do Nascimento

8. Joel Menezes de Queiroz

9. Jose Valdenes Viana da Silva

10. Mirleson Nascimento da Silva

11. Raimundo Nonato dos Santos Fonseca

12. Rogério Furtado dos Santos

13. Roniscley Ribeiro da Silva

14. Saymom Wallace Fonseca do Nascimento

15. Sebastião Weverton Lima de França

16. Valber de Aguiar Morais

17. Wellington de Souza Lima