Bandido troca tiros com a polícia após roubar no Calafate e é morto com um tiro na cabeça

O assaltante Francisco das Chagas Viana Silva, de 20 anos, foi morto com um tiro na cabeça após trocar tiros com a polícia no final da tarde desta quinta-feira (30). O fato aconteceu no Ramal Ipê, na região do bairro Calafate, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, Francisco e um comparsa em posse de uma arma de fogo abordaram uma pessoa na Estrada do Calafate e roubaram uma motocicleta. A Polícia Militar foi acionada e interceptaram a dupla na moto. Foi feito uma perseguição até o Ramal Ipê, quando os criminosos perceberam que iam ser abordados pelo policiais eles abandonaram a motocicleta e entraram em uma área de mata. No acompanhamento, Francisco com uma arma de pressão adaptada para calibre 22, efetuou um tiro contra os policiais que revidaram com um tiro que o atingiu no rosto, o projétil saiu no pescoço do bandido. O comparsa de Viana fugiu do local.

Uma ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local nada puderam fazer por Francisco, que já se encontrava morto.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do perito em criminalística. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para os devidos procedimentos.

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações.