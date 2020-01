Ulysses diz que problema da segurança é a impunidade: “prendemos a mesma pessoa até 4 vezes pelo mesmo crime”

O comandante da Polícia Militar do Acre, coronel Ulysses Araújo, concedeu entrevista no início da manhã desta quarta-feira, 29, no programa Balanço Geral, na Record, onde elencou algumas ações da PM para conter a onda de criminalidade e sua visão sobre a sensação de insegurança reclamada pela população.

Ulysses garantiu que a PM “mandou fechar todas as entradas da Cidade do Povo e que todos seja parados e verificados nas barreiras”. Segundo o comandante, o problema real da segurança está na impunidade aos criminosos. “A situação da violência hoje reside na impunidade. Prendemos até quatro vezes a mesma pessoa pelo mesmo crime”, destacou.

Para o comandante, quem resolve esse problema não é a Polícia Militar, mas as leis. “Precisamos de leis que protejam a polícia e a sociedade e não ao bandido”, disse. De acordo com Ulysses, a polícia vem fazendo seu papel no estado, mas que precisa que a imprensa divulgue as ações positivas dos militares.

“A PM prende em torno de 16 a 20 pessoas por dia. Todo dia apreendemos droga, armas. Nós precisamos da imprensa para nos ajudar. Dão muito glamour paro crime e isso prejudica a segurança”.

Araújo garante que enquanto há três ocorrências de roubo, a polícia prende 16. “De ontem para hoje prendemos vários criminosos. Estamos fazendo nosso trabalho. Não somos onipresentes, precisamos que a mídia mostre também o lado bom”, ressaltou.