Sem acertador, prêmio principal da Mega-Sena acumula e paga R$ 70 milhões dia 1º

Uma operação da Polícia Militar e Civil realizada nesta quarta-feira (29) na rodovia AC-40, no município de Plácido de Castro, prendeu em flagrante uma mulher que atuava no varejo do tráfico e possuía entorpecente embalado para a venda em sua casa.

Ao vasculhar o local, os policiais encontraram também uma arma de fogo, munições. “Também foi constatado o cometimento de crime ambiental, pois estavam realizando a derrubada de uma árvore protegida por lei”, informou a PM em nota.

Um homem que seria o marido da detida, ao ver os policiais se aproximarem fugiu em direção à mata, mas já está identificado e poderá ser preso a qualquer momento. Também foi constatado um mandado de prisão em aberto contra a mulher, que foi imediatamente cumprido.