Major Rocha alfineta críticas de aliados: “agem assim talvez pensando na próxima eleição”

Na manhã desta terça-feira, 28, uma guarnição de salvamento foi acionada para atender ocorrência de acidente de trabalho.

Tratava-se de um trabalhador, Sr. José, de um estabelecimento comercial (açougue) localizado na estrada do Calafate. No local, os Bombeiros Militares averiguaram que o trabalhador havia prendido os dedos da mão esquerda (médio e anelar) em uma máquina de “amaciar” carne, e estava com fortes dores e sangramento, porém permanecia de pé ao lado do instrumento.

Dada as particularidades do objeto (de aço maciço), foi necessário o uso de cunha hidráulica e serras elétricas. Durante o atendimento, que durou cerca de 30 minutos, haja vista os procedimentos de segurança para não agravar o estado da vítima, ele recebeu medicação intravenosa para analgesia.

Após a soltura definitiva do membro, a vítima foi conduzida ao P.S. para a remoção, através de procedimentos cirúrgicos, do segundo cilindro que ficara cravado no membro, sem a possibilidade de ser retirado no local.

Assessoria CBMAC