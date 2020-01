Instituto Euvaldo Lodi celebra 22 anos de instalação no Acre

O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região divulgou nesta terça-feira (28) que 23 das 32 Varas do Trabalho dos Estados do Acre e Rondônia figuram entre os melhores no Índice Nacional de Gestão do Desempenho da Justiça do Trabalho (IGest) 2019, no ranking que avaliou 1565 Varas em todo o Brasil.

A Vara do Trabalho de Buritis, localizada a 328 km de Porto Velho, obteve a melhor classificação no âmbito do TRT 14, obtendo o 20º melhor desempenho entre todas as varas trabalhistas do país.

Na segunda posição do ranking do TRT figura Plácido de Castro (26ª colocação nacional), e na terceira posição regional a Vara do Trabalho de Cruzeiro do Sul (29ª no ranking nacional).

Essas unidades estão no 1º quartil de desempenho, que corresponde a 25% das unidades que alcançaram os melhores desempenhos no País no IGest, obtendo um resultado melhor do que o ano de 2018, quando 19 varas do trabalho do TRT figuraram nesse 1º quartil de desempenho.