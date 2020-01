Índio diz à polícia que não lembra se estuprou a filha; menina disse que foram várias vezes

Nesta quarta-feira, 29, a direção do Complexo Penitenciário Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul, entregou para os gestores da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) móveis feitos por detentos. Os beliches serão usados para o repouso de servidores da unidade de saúde.

A madeira, fruto de apreensão, foi doada pelo Instituto de Meio Ambiente do Acre à direção do presídio.

O diretor do Complexo Penitenciário, Missael Melo, diz que outros móveis já foram feitos para a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e outros órgãos públicos.

Dos mais de 800 detentos de Cruzeiro do Sul, 96 trabalham e a moveleira é uma das várias atividades laborais dos presos. No Complexo Penitenciário também funcionam um posto de lavagem, marcenaria, casa de farinha, pocilga, horta e oficina mecânica.

Algumas atividades resultam em pagamento para os presos e outras, na remissão de pena. A cada três dias trabalhados, um dia da pena é reduzido.

Missael diz que o objetivo é ampliar as atividades laborais no Complexo Penitenciário, como forma de tornar melhor o ambiente no presídio e garantir a ressocialização dos presos. “Desde que assumi trouxe a visão de usar a mão de obra pra ajudar as instituições do Estado e Município. Aumentamos a quantidade de presos trabalhando e consequentemente a chance de ressocialização deles”, conclui.