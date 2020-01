Governo do Acre tem queda de repasse do FPE de quase R$ 40 milhões em janeiro

O Estado do Acre deve encerrar o exercício financeiro do primeiro mês do ano de 2020 com quase R$ 40 milhões a menos em seus cofres do que nos primeiros 31 dias de 2019. Isso porque as três parcelas do duodécimo do Fundo de Participação dos Estados que são transferidas pelo Tesouro Nacional sempre nos dias 10, 20 e 30, somaram o valor de R$ 233,4 milhões, bem abaixo dos R$ 260 milhões depositados no ano passado.

Mesmo o valor de 2020 sendo menor que 2019, o repasse ainda é maior do que os transferidos no mesmo período em 2018, que foram de R$ 211 milhões, e em 2017 de R$ 199 milhões, 2016 de R$ 185 milhões. O repasse de janeiro de 2015 foi superior a R$ 212 milhões.

Segundo estimativas disponibilizadas pelo Tesouro Nacional, em 2020 o Estado do Acre pode receber cerca de R$ 2,788 bilhões de FPE. No ano passado, a estimativa era de R$ 2,703 bilhões, mas o repasse total foi superior em quase R$ 14 milhões, registrando 2.717 bilhões. Em 2018, a estimativa era de R$ 2.451 bilhões, mas o consolidado foi de R$ 2.474 bi, R$ 23 milhões a mais.