Zamora será pré-candidato a prefeitura de Rio Branco pelo PSL

O Partido Social Liberal (PSL) no estado irá apresentar o empresário Fernando Zamora como pré-candidato do partido à prefeitura de Rio Branco. Sua apresentação está marcada para o dia 2 de março, a partir das 8h, na sede do PSL, situada no bairro Habitasa, na capital acreana. Aos 50 anos, Zamora faz parte de uma tradicional família de pecuaristas que veio de São Paulo para o Acre ainda na década de 70.

O ato de lançamento da pré-candidatura deve contar com a presença de filiados do PSL, familiares do empresário e toda a executiva do partido. Fernando Zamora também é Grão-Mestre da Maçonaria no Acre.

Zamora foi um dos homenageados no evento Comenda Volta da Empreza, da prefeitura de Rio Branco, que ocorreu em dezembro do ano passado. Ele recebeu uma das honrarias entregues a importantes personalidades do estado.

Fernando é detentor de propriedades que se tronaram referência na produção de gado de corte e que alavancaram o setor do agronegócio no Acre. O presidente da sigla no estado, Pedro Valério, já afirmou que o PSL tem todas as prerrogativas para ser protagonista nas eleições 2020.