Família procura por jovem que desapareceu após deixar o filho em lanchonete

A Polícia Militar prendeu na tarde desta quarta-feira (29) um homem com as características repassadas por um denunciante anônimo ao 190 e o prendeu em flagrante por porte de arma de fogo em Rio Branco.

“A população pode colaborar muito com a Polícia Militar denunciando condutas que configurem crimes. As denúncias podem ser feitas através do 190, ou por meio do telefone 181”, pede a PM.

Manter o anonimato de quem denuncia é a principal característica do serviço Disque-denúncia 181. Através deste número a população pode denunciar qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem a polícia na elucidação de delitos ou infrações.