Exames para aprovados no concurso da Prefeitura de Rio Branco começam hoje (29)

Começa nesta quarta-feira, 29, o mutirão do Programa de Regularização de Débito (Regularize) do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa) no Conjunto Tucumã, em Rio Branco. A ação será realizada até o dia 7 de fevereiro. Os atendimentos serão realizados na escola Adalberto Sena, das 7h30 às 17h.

Voltada aos imóveis residenciais, comerciais e industriais, o Depasa oferece condições especiais aos usuários com contas em aberto na capital. Por meio do programa, usuários em débito têm oportunidade de parcelar sua dívida em até 60 vezes. O desconto sobre juros e multas pode ser de até 95%. As condições são válidas para negociação de débitos contraídos até 25 de junho de 2019.

Para atualizar o cadastro e acessar o Regularize basta ter em mãos documentos pessoais (CPF e RG) e informar o número de matrícula no Depasa. As mesmas condições oferecidas durante o mutirão também estarão à disposição dos usuários que buscarem atendimento na central do Depasa na OCA, CACs Sobral e Estação Experimental, ou unidades do Depasa no interior do estado.

Fonte: Agência de Notícias do Acre