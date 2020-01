Embalem o Matheus!

O Gladson Cameli ganhou a eleição do Marcus Alexandre no 1° turno em 2018. Muita festa, comemoração, sorrisos, beijos, abraços…muita alegria. Uma seleção completa: Gladson, Rocha, Petecão, Márcio Bittar, sete deputados federais (a oposição só fez a Perpétua) e 18 deputados estaduais. Esmagaram o time do PT nas urnas. Foi um sete a zero clássico.

Todos assumiram junto com Gladson, que dividiu o bolo do poder generosamente com o grupo.

Porém, o que vê agora são alguns líderes do movimento “fora PT” se esgueirando nas sombras diante de problemas como, por exemplo, a violência. “O filho é do Gladson”, “O filho é do Rocha”. Não, o filho é de todos que endossaram, defenderam e brigaram amaldiçoando o PT com as pragas do Egito, mas que hoje querem petistas em seus quadros e em suas alianças para futuras eleições.

Progressista, PSDB, PSD, DEM, SOLIDARIEDADE, além de uma embiricica de nanicos. O filho é de todos. A questão é que alguns (mesmo comendo na gamela do poder) fazem vista grossa.

O governador Gladson Cameli e o vice major Rocha não se elegeram sozinhos. Entupir o governo de cargos e fazer as vezes de oposição é deslealdade e hipocrisia. Ajudem o governador Gladson e o Rocha porque só quem pode dizer “Toma que o filho é teu” é o PT”. Os que varreram os petistas nas urnas devem cuidar do Matheusinho, dá de mamar, limpar a bunda…e embalar!

Senadores, deputados federais, estaduais e cabos eleitorais.

“Um amigo falso e maldoso é mais temível que um animal selvagem; o animal pode ferir seu corpo, mas um falso amigo irá ferir sua alma”. Buda

As urnas vão falar

Para Vagner Sales (MDB) é questão de honra derrotar o prefeito Ilderlei Cordeiro (Progressista) este ano. Sales se sente traído. Ilderlei discorda. Bom, as urnas vão falar.

Uma boa faxina

A intuição política do conjunto da população aponta para uma limpeza geral nas prefeituras e Câmaras. Ao que parece, poucos vão sobreviver. Em 2004, de 18 vereadores em Rio Branco, só um se reelegeu: o médico Dr. Donald.

Salto alto

Tem prefeito se sentindo, achando que é imbatível nas urnas. Como dizia o professor Rego, “nem sempre os bem avaliados ganham uma eleição”.

Um bom parlamentar

A Câmara perde com a decisão do médico Jackson Ramos (PT) de não se candidatar a reeleição. Tem sido um dos melhores parlamentares. O candidato que ele escolher apoiar deverá ser eleito. Jackson tem um eleitorado cativo que admira seu trabalho.

Aliados fiéis

O senador Márcio Bittar (MDB) e o vice major Rocha (PSDB) tem demonstrado publicamente lealdade ao governador Gladson Cameli (Progressista), além de firmeza ao projeto político original. Principalmente nas adversidades.

TIROTEIO

. As aparências enganam, secretário Ribamar!

. Faça como o tetel, que dorme num pé só; quando vai caindo alça voo, nunca é surpreendido.

. Ribamar Trindade é coluna forte no governo.

. Já está mais do que provado!

. O PT não poderá ser acusado de entregar seus líderes como bois de piranha como faz agora boa parte dos partidos que governam.

. Com dinheiro e obras a realizar, Gladson pode dar uma boa guinada na gestão a partir desse ano.

. A Segurança Pública apertou o parafuso como a população queria.

. As reações eram esperadas, a questão é que alguém, órgãos e instituições estão cochilando.

. Combater o crime não é apartar briga de rua.

. Esse tempo já passou!

. Bom dia!!