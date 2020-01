Em Cruzeiro do Sul, moradores plantam bananeira na rua em protesto contra buracos

A deputada federal Vanda Milani (Solidariedade) abriu uma grande plenária de debates nas cidades do Estado do Acre com o objetivo de ouvir as principais demandas da população. “Fazemos uma espécie de ouvidoria tentando aproximar nosso mandato da participação efetiva do cidadão” disse a deputada.

A Câmara Municipal de Vereadores de Capixaba foi palco da primeira reunião. A parlamentar estava acompanhada do secretário do Meio Ambiente (SEMA), Israel Milani, o presidente do Imac, André Hasein.

Durante o evento, a deputada falou de seu trabalho em favor do Acre na Câmara Federal e destacou suas emendas destinadas ao Estado, com ênfase às alocadas a Capixaba, que compreendem um total de R$ 1.280.687,00.

Para a região, Vanda Milani priorizou projetos de desenvolvimento sustentável de Campo Alegre e Nova Promissão. Essas comunidades serão beneficiadas com R$ 700.000,00 a serem investidos em abastecimento de água enquanto e R$ 580.687,00 aplicados na aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas.

A deputada falou ainda da importância do apoio ao setor produtivo do estado, ela acredita que potencializar o agronegócio é uma saída econômica que pode gerar emprego e renda, mas, destacou a importância da sustentabilidade.

“O grande desafio dos gestores é o alinhamento de desenvolvimento com sustentabilidade, temos pautado nossas ações no sentido de aquecer a economia e pedindo ao governo federal um olhar diferenciado para a Amazônia”, concluiu.

As demandas apresentadas nas plenárias farão parte do levantamento do gabinete da deputada para a priorização de emendas individual do orçamento de 2020. Vanda vai percorrer as cidades do interior ouvindo a população.