Mulheres são presas transportando mais de 11 quilos de skunk em ônibus na BR-317

A Universidade Federal do Acre (Ufac), divulgou nesta quarta-feira (29) a homologação do resultado final do processo seletivo para formação de cadastro de reserva de professor substituto do Colégio de Aplicação para eventual contratação por tempo determinado.

Publicado no Diário Oficial da União, o edital número 42 alerta que “as áreas que tiverem candidatos aprovados em processos seletivos anteriores, esses quando da convocação, terão prioridade em relação aos candidatos aprovados nessa seleção”.

Saiba mais: http://www.in.gov.br/web/dou/-/edital-n-42-de-28-de-janeiro-de-2020homologacao-do-resultado-final-do-processo-seletivo-simplificado-para-professor-substituto-do-colegio-de-aplicacao-240394851