Duarte diz que governo tem colocado a culpa do problema da segurança no judiciário

Cinco novos ônibus -um executivo e quatro leitos –entram em operação no próximo dia 31 inaugurando a linha de Rio Branco a Puerto Maldonado, no Peru, da empresa Trans Acreana. Essa linha reforça as operações da empresa no Alto Acre também.

Além disso, a nova frota também reforçará as linhas do Vale do Juruá, conforme informou a Agência Reguladora de Serviços do Acre (Ageac).

Dada a importância do feito, o governador Gladson Cameli estará presente na cerimônia de apresentação dos ônibus, evento previsto para às 16 horas da próxima sexta-feira (31) na Rodoviária Internacional de Rio Branco.

Em novembro de 2019, a Superintendência de Serviços de Transportes de Passageiros da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) homologou a licença para a empresa Trans Acreana operar transporte rodoviário internacional de passageiros entre a República Federativa do Brasil e a República do Peru, na linha Rio Branco, no Acre, a Puerto Maldonado, no Peru.