Com pacote a R$ 2,5 mil, aldeia promove 4 dias de Vivência Carnaval, em Feijó

Em protesto contra as condições da Travessa Areal, os moradores do bairro São Cristóvão, próximo igarapé Preto, “plantaram” bananeiras na rua principal da localidade. Querem que a prefeitura de Cruzeiro do Sul tape os buracos da via.

Um dos moradores, Adriano Francelino, diz disse que uma equipe da prefeitura chegou a ir ao local, mas nenhum serviço foi feito. “Cada dia piora mais e já aconteceu acidente aqui por causa dos buracos”.

Outro morador Ricardo Alexandre, diz que plantar as bananeiras foi um modo encontrado “para chamar a atenção do prefeito”.

O secretário de Obras de Cruzeiro do Sul, Joel Queiroz, explica que a prefeitura vai executar o serviço de tapa buracos e pavimentação no bairro nos próximos dias. “Estamos concluindo um serviço e em seguida vamos trabalhar no Bairro São Cristóvão”, afirmou.