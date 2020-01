Após denúncia no 190, PM prende homem com arma de fogo em Rio Branco

A prefeitura de Acrelândia, por meio do Diário Oficial do Estado (DOE), desta quarta-feira (29), tornou pública abertura de edital que trata sobre processo seletivo simplificado para contratação de profissionais para atuar no âmbito municipal.

O prazo de validade do processo é 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período, desde que comprovada à necessidade do serviço pela administração.

As inscrições serão realizadas nesta quinta-feira (30) e encerram no dia 03 de fevereiro, no horário de 07h às 11h e das 13h às 17h, no Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, localizado na Avenida Edmundo Pinto nº 498, em Acrelândia.

São disponibilizadas 17 vagas para contratação imediata. A remuneração varia entre R$ 1.045,00 até R$ 1.400. A carga horária para todos os cargos são de 40h semanais.

São ofertadas quatro vagas para visitador social, seis vagas para técnico de enfermagem (necessário ter curso técnico), duas para recepcionista, e cinco vagas para agente de combate a endemias.

Para mais informações, clique aqui.