Acreanos que tiveram contato com chineses no Peru têm diagnóstico de coronavírus descartado

O Hospital do Juruá viveu momentos de preocupação nesta quarta-feira, 29, com a disseminação da informação de que uma família teria dado entrada na unidade com suspeita de coronavírus.

É que o casal, acompanhado de seus dois filhos, voltou do Peru recentemente. No país vizinho tiveram contato com chineses.

Segundo a própria família, eles foram até o Hospital do Juruá, mas nem chegaram a ser examinados. Apenas a esposa e uma filha foram medicadas para gripe, mas todo já foram liberados e já se encontram em casa.

O ac24horas conseguiu falar com a família. O pai disse que na viagem , durante o feriado, os filhos fizeram amizade com crianças chinesas, mas afirma que ninguém da família dele está com o coronavírus e que houve exagero com relação aos fatos. “Alguns sintomas são diferentes do Coronavírus mas como estivemos no Peru e tivemos contato com os chineses temos que seguir esse protocolo todo. Mas estamos bem e em casa”.

Vale lembrar que o Ministério da Saúde no Peru indicou que no país andino vizinho ao Acre, existem 4 pessoas, sendo três estrangeiros e um local, com a suspeita da infecção.

Os infectados estão internados no hospital Casimiro Ulloa, em Miraflores, um dos quarenta e três distritos que formam a Província de Lima, situada na zona costeira do Peru.

O Secretário Estadual de Saúde, Alysson Bestene, disse, por meio de uma nota, que a família não tem manifestação clínica para coronavírus e que apenas um integrante da família possui sintoma de distúrbio respiratório.

Na nota, Alysson afirma ainda que recebeu a garantia do diretor-técnico do Hospital do Juruá, Marcos Roberto Lima, que os pacientes foram submetidos ao protocolo do Ministério da Saúde para avaliação de possível contaminação de coronavírus.

Segundo o secretário de saúde, os pacientes estão em regime de vigilância domiciliar.

Leia a nota:

NOTA PÚBLICA

O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre, informa que a família de quatro integrantes – mãe, pai e dois filhos – moradores de Cruzeiro do Sul não tem manifestação clínica para o coronavírus 2019-nCoV.

De acordo com as informações do Hospital do Juruá, dos quatro familiares, três apresentam quadro de diarreia o que é incompatível com os sintomas do coronavírus, e apenas um tem sintoma de distúrbio respiratório.

O diretor-técnico do Hospital do Juruá, médico Marcos Roberto Lima, informou que todos foram avaliados por infectologistas e submetidos ao protocolo do Ministério da Saúde para avaliação de possível contaminação pelo 2019-nCoV. O resultado foi a não manifestação clínica do vírus em questão.

A Sesacre informa ainda que os pacientes não estão internados e sim em regime de vigilância domiciliar.

Rio Branco, AC, 29 de janeiro de 2020

Alysson Bestene

Secretário de Estado de Saúde do Acre