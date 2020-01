Petecão: “não há pressa em definir alianças” 

O senador Sérgio Petecão (PSD) disse ontem ao BLOG DO CRICA de que não tem pressa em definir com que partido o PSD vai se coligar para disputar a PMRB, na eleição municipal deste ano. Negou que tenha fechado indicar o vice na chapa do deputado Roberto Duarte (PMDB) para a PMRB. “Tenho que ter muita cautela para não errar, tenho pretensões políticas para 2022, tenho que primeiro observar as pesquisas mais próximas das convenções partidárias, para tomar uma decisão sobre alianças, antes de discutir indicar um nome para vice”, revelou ao BLOG. Petecão destacou que estar no mesmo palanque da prefeita Socorro Neri, a princípio já foi descartado. “Ela me disse que não vai sair do PSB, e neste caso impede de estarmos juntos”, destacou. Petecão não vê como de muita importância política ter numa eleição majoritária um prefeito do próprio partido. E cita os prefeitos André Maia (PSD) e Marilete Vitorino (PSD), que na sua visão em nada colaboraram para a sua eleição ao Senado, depois que foram eleitos. “Por isso, estou sem pressa”, diz em tom de cautela o senador.

CONVERSA PROGRAMADA

Para cumprir o que tinha prometido, o senador Petecão (PSD) afirmou ontem que deve conversar ainda com o ex-prefeito Angelim para reiterar o convite para que dispute a PMRB pelo PSD, mas acha muito difícil do convite ser aceito. Mas, não custa conversar,” ponderou.

NUNCA ACREDITEI

Nunca acreditei que o ex-prefeito Raimundo Angelim aceitaria disputar a prefeitura de Rio Branco pelo PT, e muito menos por um outro partido. Angelim sabe ler o cenário político

NADA DE EXTRAORDINÁRIO

A entrevista coletiva de ontem do governador Gladson não trouxe nada que possa ser considerado como extraordinário para a gestão. Uma pincelada sobre apoio à Segurança, e só.

APOIO IRRESTRITO

Gladson Cameli vai continuar dando apoio irrestrito ao secretário de Segurança, Paulo César.

NÃO PODE SER REGRA GERAL

A realização de mutirões para diminuir as filas de cirurgias não deve ser vista como regra geral na SESACRE, mas como exceção. O que tem de ter é um atendimento perene, ágil e de qualidade. O governo passado abusou dos mutirões e não resolveu os problemas da Saúde.

QUEM NÃO SE LEMBRA?

Quem não se lembra dos mutirões, nas mais diversas áreas de cirurgias, no governo passado? Era um atrás do outro em várias especialidades, não resolveu e a gestão da SESACRE fracassou.

COISA QUE NÃO SE EXPLICA

Um dos baleados do grupo que foi vítima de um fuzilamento domingo na Baixada da Sobral tinha sido preso com 18 quilos de drogas e três armas no ano passado e não se sabe por qual razão estava na rua. O Judiciário costuma se melindrar com críticas, mas isso é inaceitável.

ACUSAÇÃO GRAVE

Não sabia do detalhe de que o grupo da Força Nacional que se encontra no Acre, não se reporta ao secretário de Segurança, Paulo César. Não tem mesmo sentido a permanência deste contingente sem estar integrado com as forças de Segurança do Estado. Por isso, o desabafo do secretário de que, no Acre, a Força Nacional ”não servem para nada”.

PETECÃO VAI AO MORO

O senador Sérgio Petecão (PSD) considerou a acusação do secretário Paulo César “gravíssima, porque em vários Estados a Força Nacional debelou crises nos sistemas de segurança, e no combate ao crime organizado. “Vou perguntar ao Ministro Moro se é isso mesmo que o secretário falou, de que no Estado a Força Nacional serve só de enfeite”, prometeu o Petecão.

MESMA MEDIDA

A demissão do agente penitenciário Renê Fontes do cargo de confiança no governo seguiu o mesmo roteiro da demissão do ex-diretor do DETRAN, Isaias Brito: crítica a setores do governo. Renê tinha o direito de apontar mazelas no IAPEN, mas não num cargo de confiança.

CATEGORIA RACHADA

O IAPEN é uma categoria rachada entre os grupos do diretor Luca Gomes e dos que criticam como vem conduzindo o sistema. Lucas é um protegido do vice-governador Major Rocha.

QUEM FAZ AS CONTAS BANCA

Este projeto do governador Gladson Cameli que será enviado á ALEAC para normatizar a cessão de policiais e agentes penais para ficarem à disposição de autoridades, prevê basicamente que, quem estiver com um policial disponibilizado terá que pagar os custos.

ALGO ABSURDO

O número de policiais à disposição dos demais poderes e de outras autoridades é superior ao número de PMs que estão nas ruas combatendo o crime, o que é algo absurdo.

NADA MAIS JUSTO

Uma autoridade ter um monte de policiais ao seu dispor e a conta ser bancada pelos cofres do governo, não tem mesmo sentido. Considero este projeto como pragmático financeiramente.

DEFINIR PRIORIDADES

Na conversa ontem com um amigo de larga experiência política, este comentou com sabedoria de que, o que falta ao governador Gladson é deixar de agir sob impulsos e definir prioridades.

NÃO SE TRATA DE INTERVENÇÃO

O chefe do gabinete civil, Ribamar Trindade, desmentiu ontem o boato que circula que atua numa espécie de interventor na SESACRE, pelo fato de estar mais próximo ao secretário Alysson Bestene, nas visitas que faz às unidades do sistema. “Nossa presença é para ajudar na solução de problemas na gestão, nada mais que isso”, explicou Ribamar ao BLOG.

PRESENÇA MAIS PERTO

Ribamar disse que este tipo de ação já acontece entre o Gabinete Civil e outras secretarias.

PESQUISA AGORA É FURADA

Os partidos estão se programando para começar a fazer rodadas de pesquisas para saber a tendência do eleitorado da capital somente após o carnaval, no final de fevereiro. Até porque não se sabe quem será o candidato do PT, e se os demais partidos manterão os atuais nomes.

FORA DA MARGEM

É bom os policiais e os professores concursados tomarem calmantes por não haver como o governo abrir no momento a porta para contratações, pelo fato de estar no limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Enquanto não baixar deste patamar as contratações são inviáveis.

NÃO DEPENDE DA VONTADE

Esta é uma situação fiscal e que não depende do governador querer ou não nomear.

FRASE DO DIA

