Carreta que transportava castanha tomba na BR-364, em Sena Madureira; não há feridos

Do dia 6 a 25 de janeiro deste ano, a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Acre realizou a Operação Lábaro 2020, com reforço dos policiais rodoviários federais recém-empossados e integração com demais órgãos e forças de segurança pública que atuam no estado. A Operação ocorreu com objetivo de combater a criminalidade em Rio Branco, nas divisas do Acre com demais estados da região Norte do Brasil e na fronteira com os países vizinhos, Bolívia e Peru.

Os resultados obtidos durante o período da Operação Lábaro 2020 foram divulgados nesta terça-feira (28). Ao todo, 7.410 veículos foram fiscalizados, 7.457 pessoas foram abordadas e foram feitos 1.424 teste de alcoolemia (sendo 20 pessoas autuadas por embriaguez).

Dentre as apreensões, estão quatro por crimes ambientais, uma apreensão de arma branca, uma Pistola. Cerca de 215 eletrônicos também foram apreendidos, 20 pneus, mais de 1.800 pacotes de cigarros. A PRF ainda deteve 55 gramas de maconha, recuperou seis veículos (entre motos, carros e caminhonetes) e prendeu 38 pessoas.

A ação dividida em três etapas, considerada estratégica, foi incluída dentre as medidas prioritárias do Ministério da Justiça e Segurança Pública e contou com apoio do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Receita Federal, Exército Brasileiro e polícias Federal, Civil e Militar.

Na primeira etapa, dias 6 e 7, ocorreu a apresentação das áreas da SPRF/AC aos novos policiais; na seguinte, dias 8 a 10, aconteceram palestras e ambientações e, na última, durante os dias 11 a 25, ocorreram as ações operativas de fiscalizações principalmente contra as organizações criminosas. Ainda, houve minicurso sobre Contrabando de Migrantes, promovido em parceria com o MPAC, no dia 15.

Ascom/PRF