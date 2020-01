Calor intenso deve dar trégua no Acre a partir desta terça (28)

Após dias sem cair uma gota de chuva na capital acreana, a maioria dos rio-branquenses foram acordados nesta terça-feira, 28, com uma bela e volumosa chuva. Segundo o pesquisador Davi Friale, do portal O Tempo Aqui, este é o início de uma significativa trégua no calorão que estava fazendo no Acre.

“Chuvas intensas ocorrerão na maioria dos dias desta semana não só no Acre, mas em estados vizinhos”, diz Friale. Segundo ele, a incursão de intensos pulsos úmidos provocam chuvas intensas, com possibilidade de raios e ventanias, em muitas áreas do estado.

Para os próximos dias, está previsto tempo úmido com chuvas a qualquer hora, que podem ser fortes. Esse tempo deve predominar pelo menos até a próxima sexta-feira (31).