Acrelândia abre processo seletivo na área de assistência social, saúde e educação

O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG) e o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen/AC), divulgaram na manhã desta terça-feira (28) o edital Nº (001) que trata sobre processo seletivo simplificado para contratação de profissionais de nível médio e superior para atender a atenção básica à saúde prisional.

O certame será organizado pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE). O edital foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (28).

Os valores da remuneração vão de R$ 2.458,15 a R$ 10.298,95. Serão ofertadas 16 vagas para o provimento de cargos na área de Saúde do sistema prisional.

As inscrições começam nesta quarta-feira (29) e encerram no dia 20 de fevereiro, a inscrição será somente via online em link disponibilizado no site da Ibade (www.ibade.org.br) As taxas vão de R$ 42,00 (médio) e R$ 63,50 (superior).

São ofertadas quatro vagas para técnico em enfermagem, uma vaga para microscopista, uma vaga para auxiliar de farmácia e duas para auxiliar de saúde bucal, todos nível médio.

Já no superior, são três vagas para enfermeiros, uma para farmacêutico, uma para fisioterapeuta, uma para cirurgião dentista, uma para médico e uma para nutricionista.

Para mais informações, clique aqui.