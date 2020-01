Saber o que o Gladson pensa é acertar na loteria 

O governador Gladson Cameli tem dito de que primeiro vai avaliar os resultados de pesquisas que vai mandar fazer para medir a popularidade dos candidatos a prefeito de Rio Branco, para saber se algum dos nomes que estão se colocando à disposição para disputar a PMRB, aparecerá bem avaliado. Se não aparecer, ele deve sepultar de vez a Ideia da candidatura própria do PROGRESSISTAS, para apoiar. Até ai morreu Nero. Se nenhum nome não decolar vai restar ao governador duas vertentes: a da prudência, não apoiando ninguém do seu campo no primeiro turno, deixando para apoiar no segundo turno, ou o caminho estabanado da contenda com os aliados, já tendo uma candidatura debaixo do braço no primeiro turno. Como o Gladson é um ser político que age por impulso, indecifrável, difícil saber que caminho tomará na eleição municipal para a prefeitura de Rio Branco. A eleição de 2020 tem reflexos em 2022. Agora, saber o que o Gladson pensa para esta eleição, é tão difícil de acertar como na MEGA.

O FILHO É DO ROCHA

O governador Gladson Cameli abriu mão da sua autoridade e fez do vice Major Rocha o tutor da Segurança, com carta-branca para nomear e demitir. A violência desandou sem controle na capital. E o Rocha tem fugido deste debate, mas é dele que as soluções devem ser cobradas.

PASSOU DO TOLERÁVEL

Todo mundo sabia que a questão da violência não dizia respeito a partido político, mas a chapa Gladson-Rocha vendeu para a população na campanha que o crime organizado tinha tomado conta da cidade por culpa do governo do PT. E a gestão atual não difere em nada da que saiu.

CONTINUA PERDENDO

O governo passado perdeu a guerra contra o crime organizado, e a gestão atual também está perdendo. Vamos cruzar os dedos para que a estratégia de mais presença policial nos bairros dê certo. Quem tem de resolver é o Estado. Intervenção federal é apelar para o populismo.

NÃO SOU EXPERT, MAS SOU POVO

Não sou expert em segurança pública, mas não é preciso ser para se sentir que a violência na capital está deixando a população acuada. Os assaltos já são na cara limpa e durante o dia. Não se quer milagres, mas apenas que as ações levem à população a sensação de segurança.

NÃO PODEMOS PERDER A INDIGNAÇÃO

O que aconteceu com o jornalista Rogério Venceslau e um grupo de pessoas, vítimas ontem de um arrastão em frente a um restaurante, às 10 horas da manhã, é algo que virou rotina. Para completar, uma família foi fuzilada em casa. Não podemos perder nunca a indignação.

AFASTANDO O DESGASTE

A prefeita Socorro Neri deu mostra de que quer uma solução para o transporte público que não seja o reajuste das passagens, por isso a iniciativa de se discutir o assunto em Audiência Pública com os envolvidos e a população. Um reajuste seria um baque na sua popularidade.

NADA MAIS ANTIPÁTICA

Não haveria medida mais antipática à população e com reflexos na imagem da prefeita Socorro Neri do que ela sancionar o aumento do preço das passagens num ano eleitoral.

SERIA A FESTA

Não extrapola o deputado Daniel Zen (PT) no seu artigo quando diz que, os dois projetos da deputada federal Mara Rocha (PSDB) – que reduz o tamanho da Reserva Chico Mendes e o que transforma em APA o Parque Nacional da Serra do Divisor, se aprovados, seriam a festa para grileiros e latifundiários transformarem as duas unidades em regiões devastadas.

O QUE MOVE ISSO?

A manutenção do Parque da Serra do Divisor em nada impede a rodovia Cruzeiro – Pucallpa.

QUE NÃO SEJA FOGO DE PALHA

A SESACRE está com um mutirão de cirurgias em Senador Guiomard e levando os serviços para o Alto Acre. Aos poucos o secretário Alysson Bestene vai derrubando entraves antigos e que emperram a gestão, como a fila de cirurgias. Tomara que não seja o chamado fogo de palha.

NÃO PODE IR ALÉM DISSO

A ASSECOM deu á Agência de Notícias do Acre uma dinâmica com farto material de atos do governo, bem escrito, mas não pode ir além, porque não há com os órgãos de imprensa da iniciativa privada nada que os obrigue ao aproveitamento do material. E assim caminha.

PROTETOR DO CPF

Há segmentos políticos que torcem a cara para o chefe do gabinete civil, Ribamar Trindade, mas a sua permanência no cargo tem como um dos princípios pontos básicos, não deixar que o CPF do governador pegue alguma nódoa por conta de ato administrativo errado. Cumpre bem.

VERDUREIRO SEM VERDURA

Enquanto o pré- candidato a prefeito da capital, secretário Thiago Caetano, não conseguir que o governador Gladson se manifeste publicamente a favor da sua candidatura, o Thiago vai continuar a ser o verdureiro que oferece verduras sem ter nem cheiro-verde na sua banca.

MEMÓRIA FRESCA

Seja com qual for o nome o PT vai ter dificuldade na campanha deste ano para a prefeitura de Rio Branco. Não só pela falta de um nome forte para a disputa, mas também por estar muito vivo na memória do acreano da capital, principalmente, o fraco último governo dos petistas.

NÃO PODE FICAR FORA

Mas, ainda com toda a dificuldade de rejeição que vai enfrentar, o PT não poderá deixar de ter candidato próprio para a prefeitura de Rio Branco. É o maior partido da oposição e com certeza deverá vir orientação da direção nacional para que nas capitais o PT tenha candidato.

DEBANDADA CONTINUA

Continua forte a debandada de lideranças do PT. Agora foi a antiga militante, Socorro Lima, que foi presidente do partido, a pular do barco, e anunciar a entrada no PSB. Socorro sentiu na pele quando foi candidata a rejeição interna de apoio, por não integrar os grupos dominantes.

QUEBROU TODAS AS PONTES

A avaliação do grupo mais fechado do poder é de que pela sua belicosidade com o governo, o deputado Roberto Duarte (MDB) quebrou todas as pontes para vir a ter um apoio do governador Gladson Cameli na eleição. Duarte não deu trégua em 2019 e não vai dar em 2020.

CUMPRINDO AS METAS

O secretário do Meio Ambiente, Israel Milani, chegou ao cargo rotulado como representante do agronegócio e com desconfiança dos setores ambientais. Quebrou todos os paradigmas, não protege setores, segue a lei, e virou um dos destaques do governo do Cameli.

PESQUISAS VÃO NORTEAR

O que vai nortear se o prefeito de Senador Guiomard, André Maia, disputará ou não a reeleição serão as rodadas de pesquisas próximas da convenção partidária. Se aparecer com boa aceitação tem o aval do senador Sérgio Petecão (PSD) para disputar pelo PSD.

SHOW DE AMADORISMO

A oposição está dando um show de amadorismo em Xapuri ao lançar vários candidatos a prefeito, porque com a enxurrada de nomes só vai favorecer o prefeito Bira Vasconcelos (PT).

É QUEM VAI DITAR

Sites, ZAP, BLOGS, enfim, as redes sociais, se usados com inteligência, serão os instrumentos mais poderosos da campanha para a prefeitura da capital e para a Câmara Municipal de Rio Branco. Uma notícia nestes espaços atinge em tempo real milhares de internautas.

TUDO TEVE SEU TEMPO

Tudo teve seu tempo. Ainda peguei o tempo em que o jornal impresso fazia o poder tremer e tinha uma importância eleitoral grande, hoje sucumbiu a modernidade e é pouco lido.

MAIS UMA CHACINA?

Os quatro baleados na SOBRAL estão em estado gravíssimo no PS. Caso venham a falecer se terá a segunda chacina somente neste mês de janeiro. A guerra entre as facções recrudesceu.

FLUACRE

Torcedores do time mais seletivo do Brasil, o nosso glorioso tricolor das laranjeiras, o Fluminense, fará no próximo dia 9, na capital, um encontro da torcida FLUACRE, com feijoada, e poderá ter a presença do eterno ídolo Romerito. Falar com o Eduardo no ZAP 99997-3153.

ONDE O PT FOR

Em Rio Branco, o destino do PCdoB na eleição não tem muito mistério. Edvaldo Magalhães e companhia limitada deverão estar no mesmo palanque em que o PT estiver. E, ponto final.

PARA TODOS OS GOSTOS

A eleição para a prefeitura de Rio Branco terá profissionais para todos os gostos. Entre os candidatos estarão professores, advogados, engenheiro, jornalista e deputado.

CANDIDATURA CONFIRMADA

Confirmado que o ex-deputado Jamil Asfury disputará a PMRB pelo PSC.

NÃO APOSTE NA HIPÓTESE

O presidente regional do PSB, César Messias, é um “vianista juramentado”, mas não esperem que na reunião programada pelo PT com ele, vá desautorizar a candidatura da prefeita Socorro Neri (PSB), como sonha segmento petista. Não há como brecar uma candidatura legítima.

APOSTANDO EM 2022

A mira do deputado Jenilson Lopes (PSB) é a reeleição da prefeita Socorro Neri e, com isso alavancar uma candidatura sua a deputado federal em 2022. Sonha com vôos mais altos.

CURIÓ EM MUDA

Depois da trombada com a prefeita Socorro Neri o ex-senador Jorge Viana deu uma recuada nas articulações para a formação de uma chapa próprio do PT para a eleição de prefeito da capital. Deve deixar a poeira baixar, ver a posição oficial do PSB, para emergir novamente.

FRASE DO DIA

“Nada mais cretino e mais cretinizante do que a paixão política. É a única paixão sem grandeza, a púnica que é capaz de imbecilizar o homem”. Nelson Rodrigues, dramaturgo e jornalista.