Professores cruzeirenses aprovados em concurso vão protestar pelo não chamamento

Nesta segunda-feira, 27, um grupo de professores aprovados no concurso público, mas não convocados, procurou a coordenação do Núcleo de Educação de Cruzeiro do Sul para saber quando serão chamados para trabalhar.

Como não houve definição sobre data, eles garantem que na quarta-feira da semana que vem, dia 5 , vão fazer um grande ato de protesto no Núcleo de Educação, em parceria com o Sinteac.

Eliane Neri, professora de história, aprovada em 6° lugar no certame, destaca que professores provisórios vão passar por formação para iniciar o ano letivo no dia 10 de fevereiro. “Nós que devíamos ir pra Formação pra começar as aulas”.

Segundo Eliane a coordenadora do Núcleo de Educação em Cruzeiro do Sul , Ruth Bernardino, disse ao grupo que o governo do Estado aguarda um relatório da secretaria de Fazenda sobre o número de servidores e a Lei Responsabilidade Fiscal para definir a data de convocação dos aprovados.

Aos jornalistas, Bernardino afirmou que as convocações “serão feitas a qualquer momento”.

Em Cruzeiro do Sul são cerca de 196 aprovados no Concurso Público realizado ainda no governo Sebastião Viana. O governador Gladson Cameli chamou cerca de 200 professores em todo o Estado, sendo 50 de Cruzeiro.

Em Rio Branco houve protestos dos aprovados no Concurso da Educação em frente à Casa Civil.